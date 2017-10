Angers : S. Moulin - "Lyon aurait souffert"

Accroché à Angers (3-3) ce dimanche en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais estime que l’expulsion sévère de son défenseur central Marcelo (30 ans, 8 matchs en L1 cette saison) a tout changé. De son côté, l’entraîneur du SCO Stéphane Moulin affirme que son équipe aurait réagi quoi qu’il arrive.

"On s'est remis à l'endroit et j'ai vraiment apprécié la seconde période qui était d'un tout autre niveau, certes avec une supériorité numérique mais je pense que même sans ça, ils auraient souffert, a imaginé le technicien. Je ne dis pas qu'on serait revenus, mais on a attaqué la mi-temps avec un esprit différent qui est le nôtre. Avoir cet esprit de reconquête, c'est important mais le mettre en application c'est plus difficile et on a réussi."

Insuffisant pour consoler les Lyonnais...