L1 : Nice 2-4 Marseille (fini)

Le meilleur match de Ligue 1 en ce début de saison ! Au terme d'une rencontre totalement dingue, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur la pelouse de Nice (4-2) ce dimanche en clôture de la 8e journée.

Dans une magnifique ambiance à l'Allianz Riviera, le match partait sur un bon rythme et Balotelli ouvrait le score très rapidement d'une tête croisée sur corner (1-0, 4e). Débuts parfaits pour les Aiglons ! Malgré ce but, les Marseillais ne paniquaient pas et prenaient le contrôle du jeu. Et pourtant, les Niçois étaient les plus dangereux. Après une première frappe de Seri repoussée par Mandanda, l'Ivoirien retentait sa chance quelques secondes plus tard pour doubler la mise (2-0, 16e). Rami a dévié ce ballon.

Un temps sonné, Marseille repartait vers l'avant et Ocampos profitait d'une déviation chanceuse de Thauvin pour réduire le score d'une volée à bout portant (2-1, 26e). De quoi relancer l'OM ? Oui ! Car après un duel raté par Saint-Maximin, les Phocéens égalisaient sur un centre de Thauvin détourné par Lees-Melou dans son propre but (2-2, 41e). Et le retour de Marseille n'était pas terminé ! Car juste avant la pause, Ocampos profitait d'une frappe de Gustavo repoussée par Cardinale pour marquer de la tête (2-3, 45e). Quel retournement de situation !

Au retour des vestiaires, Gustavo signait une nouvelle récupération dans les pieds de Seri et décochait une frappe puissante à l'entrée de la surface pour enfoncer le clou (2-4, 48e). Quel match ! Affectés par ce scénario incroyable, Nice tentait tout de même de réagir mais Mandanda veillait avec de bonnes interventions, notamment sur un coup-franc de Balotelli. En contrôle, l'OM déroulait et multipliait les vagues sur le but adverse.

Mais la maîtrise marseillaise allait être remise en question avec un tacle dangereux sur Lees-Melou de Gustavo, logiquement expulsé. En supériorité numérique pour les 20 dernières minutes, les Niçois poussaient et obtenaient un penalty sur une faute de Sertic sur Saint-Maximin. Alors que Pléa se présentait devant Mandanda, le portier tricolore sauvait les siens ! Dans la foulée, le gardien de l'OM effectuait une nouvelle parade incroyable sur un tir de Seri ! Malgré un ultime duel perdu par Germain, le score n'évoluait pas et Marseille remportait un match fou pour grimper à la 3e place !