L1 : Nice 2-3 Marseille (mi-tps)

Au terme d’une première période folle, Marseille a renversé Nice (3-2) en clôture de la 8e journée de Ligue 1.

Dans une magnifique ambiance à l’Allianz Riviera, le match partait sur un bon rythme et Balotelli ouvrait le score très rapidement d’une tête croisée sur corner (1-0, 4e). Débuts parfaits pour les Aiglons ! Malgré ce but, les Marseillais ne paniquaient pas et prenaient le contrôle du jeu. Et pourtant, les Niçois étaient les plus dangereux. Après une première frappe de Seri repoussée par Mandanda, l’Ivoirien retentait sa chance quelques secondes plus tard pour doubler la mise (2-0, 16e). Rami a dévié ce ballon.

Un temps sonné, Marseille repartait vers l’avant et Ocampos profitait d’une déviation chanceuse de Thauvin pour réduire le score d’une volée à bout portant (2-1, 26e). De quoi relancer l’OM ? Oui ! Car après un duel raté par Saint-Maximin, les Phocéens égalisaient sur un centre de Thauvin détourné par Lees-Melou dans son propre but (2-2, 41e). Et le retour de Marseille n'était pas terminé ! Car juste avant la pause, Ocampos profitait d'une frappe de Gustavo repoussée par Cardinale pour marquer de la tête (2-3, 45e). Quel retournement de situation !