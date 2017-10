OM : Nasri a discuté cet été, mais...

Transféré cet été de Manchester City vers Antalyaspor, le milieu offensif Samir Nasri (30 ans) a eu des discussions avec l'Olympique de Marseille. Mais assez rapidement, les contacts se sont arrêtés, notamment car l'entraîneur olympien Rudi Garcia ne voulait pas investir sur lui.

"On a eu des discussions, mais ce n'est pas allé plus loin que ça. Le coach avait dit que ce n'était pas dans son budget, voilà. Intéressé ? Je ne sais pas... Pourquoi pas, peut être pour me rapprocher de ma famille un petit peu. Mais après je ne sais pas, non... Un retour, ce n'est jamais bon. Il vaut mieux laisser une bonne image, on ne sait jamais comment se passe le retour", a confié le Français pour Canal +.

Avec un chantier important à mener, l'OM avait visiblement d'autres priorités.