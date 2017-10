EdF (Espoirs) : Augustin n'est pas banni

Exclu du groupe en septembre dernier, Jean-Kévin Augustin (20 ans, 7 sélections et 4 buts) n’a pas été appelé pour le prochain rassemblement de l’équipe de France Espoirs. Rappelons que l’attaquant du RB Leipzig avait manqué de respect au sélectionneur Sylvain Ripoll (voir ici), qui n’a pourtant pas l’intention de le bannir à vie.

"Non, il ne faut pas réfléchir aussi loin que ça, a confié le technicien à l’AFP. J'ai suffisamment expliqué ma pensée au moment où les choses se sont passées. On va laisser du temps, et on verra. Il ne faut pas aller ni dans les excès ni dans les extrêmes. Il fait partie des joueurs qui seront surveillés."

S’il a l’occasion de revenir, l’ancien Parisien aura intérêt à se montrer irréprochable.