Espagne : en larmes, Piqué prêt à se retirer « Par Damien Da Silva - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En s'exprimant en faveur du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, qui s'est passé ce dimanche dans un climat très tendu en raison de l'interdiction de la justice espagnole, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (30 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison) a provoqué une vive polémique. En Espagne, de nombreux supporters lui ont demandé de quitter la sélection et les critiques ont visiblement touché le joueur... "Je suis fier du peuple catalan, c'était difficile de jouer car c'était la pire expérience de ma vie ce dimanche. Si un dirigeant ou la fédération pense que je suis un problème ou un poids pour la sélection, je suis prêt à me retirer. La sélection, ce n'est pas une compétition de patriotisme. Il faut simplement tout donner", a commenté Piqué en larmes après le succès en Liga face à Las Palmas (3-0). Pour rappel, Piqué avait déjà prévu de prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018. Pour rappel, Piqué avait déjà prévu de prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018.

News lue par 22620 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+