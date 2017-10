ASSE : Pierre-Gabriel totalement abattu...

Lors de la 8e journée de Ligue 1, Saint-Etienne a perdu sur la pelouse de Troyes (1-2) ce dimanche. Au micro de beIN Sports après la partie, le latéral gauche stéphanois Ronael Pierre-Gabriel (19 ans, 8 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa déception après la performance ratée de son équipe.

"On fait un mauvais match. On a été puni... On est déçu, mais c'est logique vu notre performance. On s'est relâché après l'égalisation, on a peut-être négligé l'équipe de Troyes et la punition a été immédiate", a déploré le jeune espoir français.

Actuellement 6e au classement, l'ASSE a raté une belle occasion de monter sur le podium du championnat de France.