L1 : Angers 3-3 Lyon (fini)

Au terme d'une rencontre riche en rebondissements, l'Olympique Lyonnais a été tenu en échec sur la pelouse d'Angers (3-3), pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

Au-dessus techniquement, les hommes de Genesio ne tardaient pas à concrétiser leur domination. Sur un bon centre de Rafael, Mariano Diaz, qui touchait son premier ballon, ouvrait le score avec un peu de réussite (0-1, 5e). Battu dans les duels, le SCO pensait encaisser dans la foulée un second but… finalement refusé à Fekir, signalé hors-jeu par l'arbitre central étant donné que son assistant était à la rue...

L'occasion pour Angers de revenir progressivement dans la partie. Et les locaux pouvaient remercier Depay, coupable sur le csc de Rafael (1-1, 30e) ! Pas de quoi affecter la supériorité lyonnaise. Juste avant la pause, l'OL reprenait l'avantage grâce à Diakhaby de la tête (1-2, 38e) puis par l'intermédiaire de Depay (1-3, 41e). Même si Lyon a tendance à se faire rejoindre au score en ce moment, on voyait mal les Gones lâcher ce succès. Et pourtant…

Partie sur un gros rythme, cette deuxième période débutait avec un incroyable fait de jeu : l'expulsion injuste du Lyonnais Marcelo (50e) ! En contestant son carton jaune, le défenseur, de dos, tapait involontairement le carton de l'arbitre qui décidait de le sanctionner sévèrement. Le début d'un match fou, et à l'avantage du SCO.

C'est d'abord Toko Ekambi qui réduisait le score (2-3, 58e) face à une équipe de l'OL étouffée. Et comme on le sentait venir, le SCO égalisait grâce à une tête de Traoré (3-3, 67e) ! C'était dur pour Lyon, qui résistait et ramenait quand même le point du match nul grâce à son gardien Lopes héroïque ! De son côté, Angers devra attendre pour sa première victoire à domicile.