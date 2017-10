EdF : Rami remplace Koscielny, forfait

Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Titulaire indiscutable sous les ordres du sélectionneur Didier Deschamps, le défenseur central d'Arsenal Laurent Koscielny (32 ans, 49 sélections et 1 but) va rater sur blessure le rassemblement des Bleus, qui vont affronter la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Pour le remplacer, le technicien tricolore a décidé d'appeler le défenseur central de l'Olympique de Marseille Adil Rami (31 ans, 33 sélections et 1 but). Malgré une blessure à l'épaule, l'ancien Lillois a réalisé des premiers pas intéressants avec le club phocéen. En défense centrale, Deschamps dispose de solutions intéressantes dans son groupe avec Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe.