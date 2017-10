Espanyol : Darder a retrouvé le sourire

Frustré par son temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, Sergi Darder (23 ans, 4 matchs en Liga cette saison) a été prêté avec option d’achat à l’Espanyol Barcelone. Un choix pertinent puisque le milieu de terrain retrouve peu à peu son meilleur niveau.

"Je suis reconnaissant quand je suis bien traité. Je sors de mois difficiles à Lyon et je pensais que mon adaptation serait plus difficile, a confié l’Espagnol dans des propos relayés par As. Je pensais que j'aurais plus de mal à assimiler les consignes de l'entraîneur. Mais avec d'aussi bons coéquipiers, c'est plus facile. Je suis content de mon rendement personnel et de celui de l'équipe."

Sans surprise, les qualités techniques de Darder correspondent davantage à la Liga.