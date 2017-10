PSG : au milieu, Draxler a convaincu Emery « Par Eric Bethsy - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Aligné dans l’entrejeu face aux Girondins de Bordeaux (6-2) samedi en Ligue 1, l’habituel milieu offensif du Paris Saint-Germain Julian Draxler (24 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a réalisé une excellente prestation. Sur son banc, l’entraîneur Unai Emery a beaucoup apprécié la performance de l’Allemand. "Nous sommes une équipe nouvelle, on a besoin de maîtriser l'équilibre entre les lignes avec ou sans le ballon. C'est pour ça qu'avec Draxler on a fait ce travail, pour être prêts au milieu et aussi en soutien des joueurs d'attaque, a expliqué le coach parisien. Il a été très concentré pour le faire et cela nous offre plus d'options tactiques." En cas d’absence de Thiago Motta, Marco Verratti ou Adrien Rabiot, l’ancien joueur de Schalke 04 représente désormais une alternative crédible avec un profil différent. En cas d’absence de Thiago Motta, Marco Verratti ou Adrien Rabiot, l’ancien joueur de Schalke 04 représente désormais une alternative crédible avec un profil différent.

