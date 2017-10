EdF : T. Henry - "Benzema, c'est la classe" « Par Eric Bethsy - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Thierry Henry (123 sélections et 51 buts) est un grand fan de Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts). "Le mot que j’utilise souvent quand je parle de Benzema, c’est 'classe'. C’est la classe, a insisté l’ancien attaquant dans Téléfoot. Tout ce qu’il fait, c’est beau." Mais pas question pour lui de se mêler des problèmes entre le Madrilène et le sélectionneur Didier Deschamps. "Pour pouvoir parler de quelque chose, il faut savoir ce qu’il s’est passé, a répondu l’entraîneur des attaquants de la Belgique. Les deux seuls personnes qui sont vraiment au courant, ce sont Karim et 'Dédé'. Faire le médiateur entre eux ? Je n’arrive même pas à faire le médiateur pour moi-même alors laissez moi où je suis. Chacun sa bataille." Henry ne veut surtout pas entrer dans la polémique, et on le comprend. Henry ne veut surtout pas entrer dans la polémique, et on le comprend.

News lue par 9754 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+