Barça : Messi va dépasser Puyol « Par Eric Bethsy - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Contre Las Palmas ce dimanche (16h15) en Liga, Lionel Messi (30 ans, 6 matchs et 9 buts en Liga cette saison) va disputer sa 594e rencontre avec le FC Barcelone. Soit une de plus que la légende Carles Puyol. En conférence de presse, l’entraîneur Ernesto Valverde s’est dit impressionné. "Dépasser Puyol vous donne un peu une idée, non pas du niveau de Messi, mais de sa capacité à pulvériser des records, a commenté le coach blaugrana. Quand vous pensez à ceux qu'il a déjà battus, les uns après les autres... Dans ce cas précis, Puyol est resté plusieurs années au Barça, (jusqu’à l'âge de) 36 ans... A 30 ans, Messi a déjà égalé son record. C'est quelque chose de spectaculaire." Seuls Andrés Iniesta (637) et Xavi (767) devancent encore l’Argentin dans ce classement. Seuls Andrés Iniesta (637) et Xavi (767) devancent encore l’Argentin dans ce classement.

