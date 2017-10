PSG : Neymar Sr clôt la polémique avec Cavani

Après le match face à Lyon (2-0) du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le petit accrochage entre Edinson Cavani (30 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison) et Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison) pour tirer un penalty a beaucoup fait parler pendant plusieurs jours. Si cette polémique semble désormais très loin, le père de l'attaquant brésilien a définitivement mis un terme à cette affaire.

"La polémique avec Cavani a été exagérée, ce sont de grands joueurs et nous avons vu contre le Bayern qu’il n’y avait pas de problème entre eux. Cette affaire a pris une ampleur démesurée, ça arrive dans tous les clubs et il ne faut plus en parler", a lâché Neymar Sr pour Téléfoot.

Contre Bordeaux (6-2) dimanche en L1, Neymar a tiré le penalty obtenu par son équipe. Fin de l'histoire ?