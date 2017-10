Bordeaux : Malcom a rêvé face à son idole Neymar « Par Damien Da Silva - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En déplacement au Parc des Princes, Bordeaux a lourdement chuté face au Paris Saint-Germain (2-6) en Ligue 1 samedi. Et pourtant, l'ailier des Girondins Malcom (20 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) gardera un bon souvenir de ce premier match face à son compatriote Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison). "C'est un plaisir de jouer contre Neymar. C'est mon idole depuis des années, c'est difficile de me prononcer, car j'ai bien joué, mais il était trop fort, comme d'habitude", a commenté le Brésilien dans un sourire pour beIN Sports. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour le club de la capitale, Neymar a été effectivement trop fort pour les Bordelais sur cette rencontre. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour le club de la capitale, Neymar a été effectivement trop fort pour les Bordelais sur cette rencontre.

