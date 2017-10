Man Utd : Mourinho et les critiques sur Fellaini « Par Eric Bethsy - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un doublé face à Crystal Palace (4-0) samedi en championnat, le milieu de Manchester United Marouane Fellaini (29 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) fait taire ses nombreux détracteurs en ce début d’exercice. Ses performances donnent donc raison à son manager José Mourinho, fier de son choix. "C'est un grand joueur, un fort caractère et nous avons une bonne relation. C'est une forte personnalité qui surmonte les difficultés ici. Certaines personnes ne voyaient pas ses qualités donc il a dû être fort, a souligné le technicien portugais. C'est un combattant. Je suis vraiment ravi de l'aider à atteindre ce niveau et de changer la perception des fans à son sujet. Fellaini a de grandes qualités et j'essaye de les utiliser en fonction des situations. Avec moi, il joue milieu défensif ou deuxième attaquant et s'adapte aux besoins de l'équipe." Fellaini, le soldat idéal pour Mourinho. Fellaini, le soldat idéal pour Mourinho.

