OM : Garcia répond à Sanson « Par Damien Da Silva - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite de l'Olympique de Marseille à Salzbourg (0-1) en Europa League jeudi, le milieu phocéen Morgan Sanson (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a expliqué qu'il ne voulait pas s'installer sur la durée sur le côté gauche (voir ici). L'entraîneur olympien Rudi Garcia lui a répondu devant les médias. "Je n'ai pas lu, mais il a aussi ajouté que ce n'était pas un problème et qu'il jouait là où il était utile à l'équipe. C'est comme ça pour tous les joueurs. On n'est pas là pour faire plaisir à l'un ou l'autre. On est là pour mettre une équipe qui gagne. C'est ce qu'on s’attelle à faire et c'est ce essaiera de faire dimanche", a commenté Garcia. A Nice en Ligue 1 ce dimanche (21h sur Canal +), Sanson ne sera pas sur le côté gauche mais sûrement sur le banc... A Nice en Ligue 1 ce dimanche (21h sur Canal +), Sanson ne sera pas sur le côté gauche mais sûrement sur le banc...

News lue par 7787 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+