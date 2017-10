Atletico : Griezmann, Simeone recadre les siens « Par Eric Bethsy - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché sur le terrain de Leganés (0-0) samedi en Liga, l’Atletico Madrid a affiché ses limites lorsque son buteur Antoine Griezmann (26 ans, 5 matchs et 2 buts en Liga cette saison) ne trouve pas la faille. Une sorte de "Griezmann-dépendance" qui commence à inquiéter l’entraîneur Diego Simeone. "C'est un joueur qui nous a donné de mauvaises habitudes parce que c'est le joueur qui résout toujours les problèmes offensifs de l'équipe, a confié l’Argentin. Quand il marque des buts, l'équipe a de grandes chances de gagner. Mais quand il ne marque pas, évidemment, c'est plus difficile. Je crois que les autres attaquants et le reste de l'équipe peuvent l'aider à être plus proche de la cage, à avoir plus d'occasions de but. Il faut répartir cette fonction, qui n'est pas du seul ressort de Griezmann." Avec Yannick Ferreira Carrasco, Saul Niguez ou encore Fernando Torres, les Colchoneros sont suffisamment armés pour épauler le Français. Avec Yannick Ferreira Carrasco, Saul Niguez ou encore Fernando Torres, les Colchoneros sont suffisamment armés pour épauler le Français.

