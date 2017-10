Italie : Verratti répond à ses détracteurs « Par Damien Da Silva - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de performances moyennes ces derniers mois avec l'équipe d'Italie, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 23 sélections et 1 but) n'a pas été épargné par les critiques dans son pays. Avant la trêve internationale, le Transalpin a répondu à ses détracteurs au micro de Canal +. "L’Italie c’est toujours comme ça. Un jour tu es très bon, un jour tu es le plus nul. Ce n’est pas seulement avec moi, c’est avec tout le monde comme ça. On fait un métier avec beaucoup de pression, j’aime ça. Je sais comment ça marche. Les gens attendent beaucoup de moi. Mais le football ne se joue pas tout seul", a relativisé le Parisien. Avec son grand talent, Verratti fait logiquement l'objet de grandes attentes en Italie. Avec son grand talent, Verratti fait logiquement l'objet de grandes attentes en Italie.

News lue par 1927 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+