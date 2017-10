Caen : Vercoutre taille la Goal Line Technology « Par Eric Bethsy - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à Rennes (1-0) samedi en Ligue 1, Caen s’est fait une frayeur. Sur un corner du Rennais Wahbi Khazri, le gardien Rémy Vercoutre (37 ans, 8 matchs en L1 cette saison) boxe le ballon sur sa ligne. A vitesse réelle et au ralenti, le ballon n’a clairement pas franchi la ligne... sauf pour la Goal Line Technology ! Heureusement pour le SMC, l’arbitre Amaury Delerue, en accord avec les délégués, a fini par refuser le but. De quoi provoquer la colère du portier caennais. "Ça fait quand même quelques erreurs maintenant, a constaté l’ancien Lyonnais. Pour le bien du championnat, il faudrait se poser les bonnes questions à un moment donné et surtout y répondre correctement. Pour le coup, ça n’aide pas du tout l’arbitre. Puis nous, les joueurs, on aurait pu se sentir lésés." En février dernier, l’ex-Girondin Cédric Carrasso, lui aussi en maillot jaune, avait vu la Goal Line s’affoler pour rien lors d’un Bordeaux-Rennes (1-1). En février dernier, l’ex-Girondin Cédric Carrasso, lui aussi en maillot jaune, avait vu la Goal Line s’affoler pour rien lors d’un Bordeaux-Rennes (1-1).

News lue par 10392 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+