PSG : Mbappé juge son adaptation « Par Damien Da Silva - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été en provenance de l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) se régale au Paris Saint-Germain. Encore auteur d'une belle performance face à Bordeaux (6-2) samedi en Ligue 1, l'international français est revenu sur son adaptation au sein du club de la capitale. "C’est facile de jouer avec des joueurs comme ça, ce sont vraiment des grands joueurs. J’ai juste à m’adapter à leurs déplacements, à leur faire la passe et ils font tout le travail, donc ça va", a apprécié le jeune espoir tricolore en zone mixte. Bien aidé par le talent de Neymar et d'Edinson Cavani, Mbappé effectue des débuts très réussis sous les couleurs parisiennes. Bien aidé par le talent de Neymar et d'Edinson Cavani, Mbappé effectue des débuts très réussis sous les couleurs parisiennes.

