Lille : un fan blessé raconte l'accident « Par Damien Da Silva - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Durant le match de Ligue 1 entre Amiens et Lille ce samedi, une barrière de la tribune des visiteurs du Stade de la Licorne a cédé alors que les supporters nordistes fêtaient l'ouverture du score de Fodé Ballo-Touré (voir ici). Pour l'AFP, un fan des Dogues a raconté cet accident. "Ça s'est passé d'un coup. Je ne savais même pas qui avait marqué. D'un coup, ça m'est tombé dessus. Plus de son, plus d'image, et après je suis reparti avec les pompiers. C'était lourd. J'ai senti le mouvement de foule et puis plus rien du tout. Franck Béria est venu me porter secours avec les pompiers et puis après je suis reparti en ambulance. C'est choquant qu'il puisse se passer quelque chose comme ça dans un stade en Europe alors qu'un simple fumigène est simplement prohibé", a confié Georges Penel. Sous le choc, ce chauffeur poids lourd ne sera pas en état pour reprendre le travail lundi. Sous le choc, ce chauffeur poids lourd ne sera pas en état pour reprendre le travail lundi.

