Lille : Lopez va se rendre au chevet des fans Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Durant le match de Ligue 1 entre Amiens et Lille ce samedi, une barrière de la tribune des visiteurs du Stade de la Licorne a cédé alors que les supporters nordistes fêtaient l'ouverture du score de Fodé Ballo-Touré (voir brève 21h04). Après cet incident, le match a été définitivement stoppé et les 29 blessés ont été évacués. Face à un tel événement, le propriétaire des Dogues Gerard Lopez va agir. Très choqué d’après les informations de la radio RMC, l’homme d’affaires se trouve en contact constant avec ses équipes pour assurer le suivi des supporters, et notamment les blessés. Dimanche, Lopez a également annoncé dans un communiqué officiel sa venue à Amiens pour soutenir les personnes touchées et hospitalisées au Centre Hospitalier. Un geste fort.

