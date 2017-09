Guingamp : le constat lucide de Kombouaré « Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un match disputé, Guingamp et Toulouse se sont neutralisés (1-1) ce samedi lors de la 8e journée de Ligue 1. Après cette rencontre équilibrée, l'entraîneur breton Antoine Kombouaré a dressé un constat lucide. "On ne va pas dire que c'est une déception parce que nous n'avons pas fait un grand match. Les Toulousains ont logiquement égalisé. Même si c'est un premier accroc à domicile, c'est un point qui nous permet d'avancer. Il nous a manqué de l'efficacité, on a eu trop de déchet car on s'est beaucoup précipité. Il faut dire que les Toulousains ont exercé un gros pressing. Après, ce genre de match, il faut aussi savoir ne pas le perdre", a analysé le technicien de l'EAG. Avec ce nul, Guingamp stagne à la 10e position du classement de L1. Avec ce nul, Guingamp stagne à la 10e position du classement de L1.

News lue par 627 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+