Rennes : le coup de gueule de Gourcuff « Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, Rennes s'est incliné sur sa pelouse face à Caen (0-1) au terme d'un match décevant. Devant la presse après cette défaite, l'entraîneur breton Christian Gourcuff n'a pas caché sa déception. "C'est un mauvais match, un mauvais scénario. Un début un peu timide et puis une équipe de Caen qui nous posait des problèmes par de longs ballons sur Santini. Ce qui est plus inquiétant, c'est que l'équipe se liquéfie complètement. C'est du déchet technique, une impuissance, une incapacité à construire, à prendre de la vitesse, les joueurs sont volontaires mais complètement la tête dans le guidon", a fustigé Gourcuff. Alternant le bon et surtout le mauvais, Rennes déçoit en occupant la 15e place du classement. Alternant le bon et surtout le mauvais, Rennes déçoit en occupant la 15e place du classement.

