Metz : Hinschberger crie à l'injustice « Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le FC Metz a chuté sur la pelouse de Nantes (1-0) ce samedi. Dans les derniers instants, le club lorrain a pensé égaliser sur penalty par Nolan Roux, mais le buteur a été obligé par l'arbitre à retirer et a totalement raté sa seconde tentative. Une vraie injustice pour l'entraîneur messin Philippe Hinschberger. "Je ne veux pas attaquer, mais il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Je ne me rappelle pas de la dernière fois où on a donné un penalty à retirer. Bim, on redonne un penalty ! C'est injuste et tombé du ciel. Il y a la lettre et l'esprit", a déploré le coach de Metz en conférence de presse. Actuellement 20e au classement, le FC Metz va longtemps regretter cette décision. Actuellement 20e au classement, le FC Metz va longtemps regretter cette décision.

News lue par 715 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+