Nantes : Ranieri énervé contre ses joueurs

Malgré la victoire du FC Nantes face à Metz (1-0) ce samedi lors de la 8e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Canaris Claudio Ranieri était furieux devant les médias. La raison ? Le penalty concédé par ses joueurs, sur une faute d'Andrei Girotto, dans les derniers instants de la partie. Une tentative pourtant ratée par le buteur lorrain Nolan Roux.

"Je suis encore énervé car ce n'est pas possible (le penalty, ndlr). Nous avons tout bien fait jusqu'à la dernière action où il y a eu beaucoup d'erreurs. On avait l'opportunité de remporter une belle victoire et on leur offre un penalty. On aurait dû avoir plus de personnalité dans les dernières minutes", a déploré le technicien italien.

Nantes réalise tout de même la belle opération de la soirée en grimpant provisoirement à la 3e place du classement.