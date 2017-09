Lille : Ingla répond à Joannin !

Lille : Ingla répond à Joanni n ! « Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions ce samedi (voir brève 22h23), le président d'Amiens Bernard Joannin a tenu des propos maladroits après un indicent où une barrière de la tribune des visiteurs du Stade de la Licorne a cédé alors que les supporters de Lille fêtaient l'ouverture du score de Fodé Ballo-Touré. Et forcément, le directeur général des Dogues Marc Ingla a répondu. "On pense très fort et prioritairement à nos supporters. Le LOSC a le droit de s'interroger sur les conditions d'accueil et sécurité proposées pour nos supporters par le club et le Stade d'Amiens. Le LOSC souhaite que les responsabilités de cet accident soient rapidement identifiées, pour ses supporters et les victimes afin que cela ne puisse jamais se reproduire. Les déclarations du président d'Amiens semblent irresponsables et indignes dans ce contexte dramatique. On souhaite que le LFP identifie les responsabilités, nos supporters sont irréprochables et le football professionnel demande la meilleure organisation", a publié le dirigeant nordiste sur le réseau social Twitter. L'ambiance s'annonce tendue entre les deux clubs... L'ambiance s'annonce tendue entre les deux clubs...

