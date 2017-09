Amiens : les propos honteux de Joannin « Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est une maladresse incroyable effectuée ce samedi par le président d'Amiens Bernard Joannin. Lors du match de Ligue 1 face à Lille ce samedi, une barrière de la tribune des visiteurs du Stade de la Licorne a cédé alors que les supporters nordistes fêtaient l'ouverture du score de Fodé Ballo-Touré. Après cet incident, le match a été définitivement stoppé et les 29 blessés ont été évacués (voir brève 21h04). Devant les médias, le boss du promu en L1 a chargé les ultras nordistes... "Le foot doit être une fête et les services de police nous avaient prévenus que 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux Lillois, et ils se sont lancés de façon désordonnée – plus de 500 personnes - sur cette barrière qui était en parfait état, la commission jugera. Mais imaginez 500 personnes qui voulaient pénétrer sur le terrain", a lancé Joannin. Peu importe pour l'instant si les supporters lillois sont responsables de cet incident, le président amiénois aurait dû avoir la décence d'attendre un peu, notamment par rapport aux personnes touchées... De toute façon, la LFP mènera une enquête sur les causes de cet accident. Peu importe pour l'instant si les supporters lillois sont responsables de cet incident, le président amiénois aurait dû avoir la décence d'attendre un peu, notamment par rapport aux personnes touchées... De toute façon, la LFP mènera une enquête sur les causes de cet accident.

