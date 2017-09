VIDEO : les Lillois soutiennent leurs fans

Durant le match de Ligue 1 entre Amiens et Lille ce samedi, une barrière de la tribune des visiteurs du Stade de la Licorne a cédé alors que les supporters nordistes fêtaient l'ouverture du score de Fodé Ballo-Touré. Après cet incident, le match a été définitivement stoppé et les 29 blessés ont été évacués (voir brève 21h04). Pour assurer la sécurité, les autres fans des Dogues ont été priés de rester dans le parcage durant l'évacuation de l'enceinte. Et les joueurs du LOSC et l’entraîneur Marcelo Bielsa sont venus les saluer. De belles images en cette triste soirée.

Les Lillois soutiennent leurs fans La belle image quand même de la soirée #ASCLOSC #LOSCUnlimited @losclive pic.twitter.com/j1jpJQGHCr — Mathieu (@MatieuBoulanger) 30 septembre 2017