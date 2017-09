L1 : Guingamp 1-1 Toulouse (fini)

Après une rencontre disputée, Guingamp et Toulouse se sont neutralisés (1-1) lors de la 8e journée de Ligue 1.

Dès le début de la partie, les Guingampais trouvaient le chemin des filets avec un but de Thuram sur la première action du match (1-0, 2e). Le ballon est passé entre les jambes de Lafont ! Malgré la colère de Pascal Dupraz, les Toulousains ne parvenaient pas à relancer cette partie et souffraient dans les duels. Mais juste avant la pause, Somalia égalisait d’un lob sur une mésentente de la défense bretonne (1-1, 41e).

Après la mi-temps, les duels étaient de plus en plus rugueux et le jeu était forcément plus haché... Sur un rythme faible, les deux équipes s’échangeaient les coups sans vraiment parvenir à s’approcher des buts. En fin de partie, sur un coup-franc dangereux de Benezet, Lafont s’employait parfaitement pour soulager son équipe. Finalement, le score n’évoluait pas au terme d’une seconde période décevante.