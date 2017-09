L1 : Dijon 1-1 Strasbourg (fini)

Au terme d’un match globalement dominé, Dijon a concédé le nul face à Strasbourg (1-1) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

Dans un début de match tendu, les deux équipes se neutralisaient en ne se dévoilant absolument pas. Petit à petit, les Dijonnais se montraient de plus en plus tranchants et Kamara devait s’employer pour garder sa cage inviolée. Même dominateur, le DFCO ne parvenait pas à trouver la faille pour prendre l’avantage face à une valeureuse équipe de Strasbourg.

Plus entreprenants au retour des vestiaires, les Dijonnais tentaient de faire la différence, mais Kamara continuait de dégouter ses adversaires avec un nouveau duel remporté face à Sliti. Mais finalement, au terme d’une course incroyable, Rozier profitait d’une énorme erreur de la défense adverse pour servir Kwon, qui marquait dans le but vide (1-0, 79e). C’est mérité ! Dans la foulée, Yambéré empêchait Blayac de filer au but et écopait logiquement d’un carton rouge. En supériorité numérique, Strasbourg allait-il parvenir à revenir au score ? Oui ! Après une incompréhension entre Reynet et Djilobodji, Terrier en profitait pour égaliser dans le but vide (1-1, 90+2e). Quel scénario !