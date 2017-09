PSG : Draxler a adoré son nouveau poste

Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a écrasé Bordeaux (6-2) au terme d'une magnifique performance collective ce samedi. Dans un rôle de milieu relayeur, Julian Draxler (24 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a effectué une performance remarquable avec un but et une passe décisive. Noté 8,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), le Parisien a pris son pied dans cette position.

"C’est mon meilleur match cette saison. C’est correct car c’était difficile depuis le début de saison, je ne jouais pas bien et pas beaucoup. Mais j’ai progressé et je suis content. C’est un plaisir de jouer avec cette équipe. Cette position est bonne pour moi, je me sens bien sur le terrain. J’ai marqué un beau but du gauche, ce n’est pas habituel pour moi. C’est toujours difficile d’accepter d’être remplaçant. Je veux jouer tous les matchs comme les autres joueurs. Je suis heureux a Paris", a confié Draxler pour Canal +.

Avec cette performance, le champion du monde 2016 a marqué de gros points.