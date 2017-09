PSG : Mbappé a participé au festival

Le Paris Saint-Germain a surclassé Bordeaux (6-2) ce samedi lors de la 8e journée de Ligue 1. Avec un but et une passe décisive, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) a encore brillé lors du festival du club de la capitale et a été noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot.

"Comme contre le Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions, le jeune talent français a été excellente. Altruiste, il a parfaitement combiné avec ses coéquipiers. A l'origine du coup-franc marqué par Neymar, il a ensuite participé à la construction du 2e but avec une talonnade géniale pour le Brésilien avant de délivrer un centre parfait pour Draxler sur la 5e réalisation du PSG. Même quand il se rate, il permet à son équipe de marquer avec le but de Meunier. Finalement, il a participé à ce festival en inscrivant le 6e but de son équipe sur un service de Draxler. Déterminant", peut-on lire dans le Débrief et Notes de PSG-Bordeaux ().