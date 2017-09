PSG : Neymar, taille patron !

A l'occasion de la 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a surclassé Bordeaux (6-2) ce samedi. Auteur d'une performance XXL avec deux buts et une passe décisive, l'attaquant parisien Neymar (25 ans, 6 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a été nommé homme du match et noté 9/10 par la rédaction de Maxifoot.

"Les matchs s'enchaînent et Neymar continue d'impressionner ! Dès les premières minutes du match, le Brésilien a annoncé la couleur avec ce sublime coup-franc inscrit avec une frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne de Costil. Dans la foulée, il a parfaitement décalé Cavani pour le but du break. Par la suite, c'est également lui qui s'est chargé de transformer le penalty obtenu par le PSG après une main d'Otavio. Malgré un gros déchet sur ses tentatives individuelles, il a beaucoup décroché pour participer à la construction du jeu et a fait vivre un calvaire aux Bordelais. Le patron", peut-on lire dans le Débrief et Notes de PSG-Bordeaux ().