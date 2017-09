Bordeaux : Toulalan s'incline devant ce PSG

A l'occasion de la 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a écrasé Bordeaux (6-2) ce samedi. En grande souffrance face au club de la capitale, le capitaine des Girondins Jérémy Toulalan (34 ans, 8 matchs en L1 cette saison) a reconnu la supériorité des Parisiens sur cette rencontre.

"Il n’y a pas grand chose à dire. Ils sont supérieurs. On n'a pas fait un grand match, on n’y était pas. Ils jouent très bien au ballon. On prend un but rapidement et après ça devient difficile. Bravo a Paris, on n’a pas été présent même si on a essayé de jouer avec notre philosophie. Ils sont vraiment au-dessus. C’est le nombre de but qui fait mal, mais Paris est une parenthèse dans le championnat", a relativisé le Bordelais pour Canal +.

Invaincu avant ce match en L1, Bordeaux a pris une grosse gifle au Parc des Princes.