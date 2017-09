L1 : Paris SG 5-1 Bordeaux (mi-tps)

Après 45 premières minutes très animées, le Paris Saint-Germain mène face à Bordeaux (5-1) lors de la 8e journée de Ligue 1.

Dès le début de la partie, les Parisiens ouvraient le score sur un coup-franc magnifique des 28 mètres de Neymar, déposé dans la lucarne droite de Costil (1-0, 5e). Dans la foulée, le club de la capitale accélérait encore et Neymar, toujours lui, délivrait un caviar pour Cavani, qui trompait Costil d’un tir de l’extérieur du pied (2-0, 12e). Quelle action collective avec une superbe talonnade de Mbappé ! En démonstration, le PSG enfonçait le clou quelques minutes plus tard avec une frappe pleine lucarne de Meunier sur un centre de Berchiche (3-0, 21e). Un PSG très réaliste !

Malgré la colère de Gourvennec, les Bordelais ne semblaient pas en mesure de réagir... et pourtant, Sankharé profitait d’une offrande de De Préville pour réduire le score (3-1, 31e). Le début du réveil des Girondins ? Temporairement oui puisque Kamano était tout proche de marquer un second but sur une tête non cadrée juste devant la cage d’Areola. Mais après une succession d’occasions pour le PSG, Otavio concédait un penalty pour une main dans la surface. Qui pour le tirer ? Neymar et le Brésilien prenait Costil à contre-pied (4-1, 40e). Belle scène, Cavani félicitait immédiatement son partenaire.

Sur une ultime action lancée par Draxler, Mbappé servait parfaitement dans la surface l’Allemand, qui aggravait la marque d’une magnifique volée pour tromper Costil (5-1, 45e). Quel festival ! Quelle première période des Parisiens !