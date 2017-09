PSG : Trezeguet voit très grand pour Mbappé Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une nouvelle performance XXL mercredi en Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-0), l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (18 ans, 3 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) continue d'impressionner son monde. Dans les colonnes du quotidien régional La Provence, l'ex-buteur français David Trezeguet s'est enflammé pour l'avenir du jeune talent tricolore. "Mbappé est très fort et en sera une pièce maîtresse (de l'équipe de France, ndlr). Il a aussi eu le courage de faire un choix fort en rejoignant Paris. Il sera et doit être la pièce majeure de l’équipe de France, mais on ne doit pas oublier qu’il est encore très jeune, il aura besoin de temps. Il a tout pour réussir une immense carrière. Après Messi et Cristiano Ronaldo, c’est à lui de prendre la relève. On sent que c’est un joueur différent, il provoque, aime marquer, n’a pas froid aux yeux", a apprécié Trezeguet. C'est vraiment tout le mal qu'on souhaite à Mbappé ! C'est vraiment tout le mal qu'on souhaite à Mbappé !

News lue par 1105 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+