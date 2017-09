OM : Germain conscient des attentes des fans « Par Damien Da Silva - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les défaites face à Monaco (1-6) et Rennes (1-3) en Ligue 1, les supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas caché leur mécontentement. Recruté cet été en provenance de l'AS Monaco, l'attaquant phocéen Valère Germain (27 ans, 7 matchs en L1 cette saison) comprend les énormes attentes des fans marseillais. "Les supporters de l'OM sont très exigeants. Ils vivent pour leur équipe de foot. On a la chance de jouer à Marseille et d'avoir ce 'pouvoir' d'influer un peu sur le quotidien des Marseillais. On sait que si on gagne le dimanche, ils passeront une bonne semaine. Ils ont envie qu'on fasse mieux, c'est normal car on est dans un grand club. (...) Les supporters attendent de nous qu'on mouille le maillot. Ils savent qu'on ne gagnera pas tous les matchs et qu'on peut passer à côté, mais en prendre 6 à Monaco ! Pour un supporter qui a fait le déplacement, qui s'est cassé le cul toute la semaine pour venir au match... C'est compliqué. Et je le comprends", a reconnu Germain pour La Provence. Malgré une période difficile, l'OM pourrait se rapproche du podium en L1 en s'imposant dimanche (21h sur Canal +) sur la pelouse de Nice. Malgré une période difficile, l'OM pourrait se rapproche du podium en L1 en s'imposant dimanche (21h sur Canal +) sur la pelouse de Nice.

