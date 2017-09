Man Utd : Martial, le Français le plus décisif « Par Romain Rigaux - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas encore un titulaire régulier à Manchester United sous les ordres de José Mourinho, Anthony Martial (21 ans, 5 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) enchaîne les belles prestations. A tel point que l'ancien Monégasque est le Français impliqué sur le plus de buts cette saison avec 5 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, d'après les statistiques d'Opta. Le Mancunien devance les Marseillais Valère Germain (5 buts et 3 passes décisives) et Florian Thauvin (3 buts et 5 passes décisives), le Sévillan Wissam Ben Yedder (7 buts) et le Lyonnais Nabil Fekir (5 buts et 2 passes décisives). Pas suffisant toutefois pour lui permettre de retrouver l'équipe de France puisque Didier Deschamps ne l'a pas convoqué pour le prochain rassemblement. Pas suffisant toutefois pour lui permettre de retrouver l'équipe de France puisque Didier Deschamps ne l'a pas convoqué pour le prochain rassemblement.

News lue par 6929 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+