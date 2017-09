Barça : Messi, Puyol s'estime chanceux « Par Romain Rigaux - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien coéquipier de Lionel Messi (30 ans, 10 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison), Carles Puyol reste sous le charme de l'attaquant du FC Barcelone. L'ancien défenseur et capitaine du club catalan estime que l'Argentin est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire. "Il a tout gagné, c'est pour moi le meilleur de l'histoire, et continuer avec cette envie de s'améliorer et de gagner est inestimable. C'est une chance d'avoir joué avec lui pendant tant d'années, pour pouvoir dire qu'il est un ami et qu'il a passé tant d'années au Barça. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus", a confié Puyol à Mundo Deportivo. Tous les fans de ballon rond espèrent voir Messi évoluer sur les terrains pendant encore de nombreuses années. Tous les fans de ballon rond espèrent voir Messi évoluer sur les terrains pendant encore de nombreuses années.

