OM : Germain ne s'inquiète pas

Par Romain Rigaux - Le 30/09/2017

Brillant en début de saison avec cinq buts inscrits en Ligue Europa, Valère Germain (27 ans, 13 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat avec l'Olympique de Marseille. Mais l'attaquant marseillais ne s'inquiète pas. "Quand j'étais à Monaco l'an dernier, il m'a fallu attendre huit ou neuf matchs pour marquer mon premier but en Ligue 1. C'était à Metz. J'avais mis quelques buts en tours préliminaires de Ligue des Champions, mais j'avais connu une période délicate en septembre...", a confié l'ancien Monégasque à La Provence. Germain n'était plus titulaire lors des deux derniers matchs de Ligue 1, doublé par Clinton Njie, et devra vite se relancer alors que Kostas Mitroglou est désormais apte physiquement.

