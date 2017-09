TFC : pourquoi Diop a recalé Monaco

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du championnat, le défenseur central de Toulouse Issa Diop (20 ans, 5 matchs et 1 but en L1 cette saison) a eu l’opportunité de signer à l’AS Monaco cet été. Finalement, l’international Espoirs français a refusé l’offre pour continuer à progresser avec son club formateur.

"C'est vrai, il y a eu des discussions, a révélé le Toulousain à SFR Sport. C'est le champion de France, c'est un grand club français. C'est toujours flatteur d'attirer des écuries comme celle-ci. Après, ça ne s'est pas fait. Je suis focalisé sur Toulouse pour le moment. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai décidé de rester parce que je pense avoir encore le besoin de grandir, de m'affirmer dans mon club. Je me suis dit qu'une année en plus, au minimum, c'était pas mal, pour franchir un cap, devenir un vrai taulier de cette équipe et réaliser une belle saison avec les objectifs qu'on a."

Si Diop continue sur sa lancée, beaucoup d’autres grands clubs le solliciteront dans les années à venir.