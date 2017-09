Nice : Koziello prévient la concurrence « Par Eric Bethsy - Le 30/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un début de saison compliqué, l’OGC Nice a retrouvé la première partie de tableau en championnat. Et ce n’est qu’un début si l’on en croit Vincent Koziello (21 ans, 7 matchs en L1 cette saison), persuadé que le Gym rattrapera ses concurrents, à commencer par son prochain adversaire l’Olympique de Marseille. "On s’aperçoit que même si le début de saison n’a pas été satisfaisant, on a réussi à redresser la barre, a commenté le milieu niçois au micro de Canal+ Sport. Si on gagne ce week-end contre l’OM, on arrivera à leur passer devant. Je pense qu’il faudra compter sur nous toute la saison." Avant le choc de dimanche soir, les Aiglons n’ont que 5 points de retard sur le podium. Avant le choc de dimanche soir, les Aiglons n’ont que 5 points de retard sur le podium.

