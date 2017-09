Monaco : Y. Tielemans - "c'est rageant"

Peu séduisante, l'AS Monaco a concédé un nul (1-1) en toute fin de rencontre face à Montpellier ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Après le coup de sifflet final, le milieu monégasque Youri Tielemans était forcément déçu du scénario.

"C'est rageant... On mène au score et on contrôle le match. Mais il y a eu une phase où on subit trop, et après on encaisse ce but en toute fin de rencontre alors qu'on pouvait tuer le match avant. C'est vraiment rageant", a lancé le Monégasque au micro de Canal+ Sport.