Bordeaux : J. Ménez - "je me suis endormi" « Par Romain Rigaux - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La saison dernière, Jérémy Ménez (30 ans, 1 apparition en championnat cette saison) a tenté de se relancer chez les Girondins de Bordeaux. Un échec pour l'attaquant français qui est finalement reparti cet été pour signer en Turquie à Antalyaspor. "Oui, bien sûr, c'est un échec. Je me suis un peu endormi l'année dernière, c'est vrai, on va le dire. (...) Les premiers mois se sont bien passés, ensuite ça s'est un peu moins bien passé avec l'entraîneur, puis je me suis blessé. Tout ça a fait que j'étais moins bien. Je ne veux pas remettre la faute sur le coach, c'est trop facile. Si une personne est coupable, c'est moi", a confié l'ancien Parisien à Canal+. Espérons pour lui que Ménez se montrera plus éveillé sous les couleurs d'Antalyaspor. Espérons pour lui que Ménez se montrera plus éveillé sous les couleurs d'Antalyaspor.

