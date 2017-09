PSG : et Wendel alors ?

PSG : et Wendel alor s ? « Par Romain Rigaux - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été, le Paris Saint-Germain semblait tout proche de recruter le milieu axial de Fluminense, Wendel (20 ans). Les médias brésiliens évoquaient un accord proche pour un montant de 10 millions d'euros. Mais l'Auriverde n'a finalement pas signé dans la capitale et on était resté sans nouvelles de ce dossier. Jusqu'à ce jour avec les précisions du vice-président de Fluminense, Fernando Veiga. "Vous savez que nous étions en négociations avec le PSG. Au milieu de celles-ci, ils ont acheté Mbappé. Ils ont demandé du temps car c’était une priorité. Rien n’a évolué. Nous avons attendu et ils se sont retirés. Wendel est actuellement un joueur du club et nous comptons sur lui jusqu’à la fin de l’année ou jusqu’à la fin de son contrat si rien ne change", a expliqué le dirigeant en conférence de presse. Avec le fair-play financier, le Paris SG a donc décidé d'oublier la pépite brésilienne, pour le moment... Avec le fair-play financier, le Paris SG a donc décidé d'oublier la pépite brésilienne, pour le moment...

