Lyon : Aulas s'étonne du bashing "anti-Genesio" « Par Romain Rigaux - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l'Olympique Lyonnais n'a obtenu qu'une victoire lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, Bruno Genesio est un peu plus pointé du doigt par une frange des supporters lyonnais. Mais l'entraîneur de l'OL peut compter sur le soutien de son président Jean-Michel Aulas. "Je ne sais pas pourquoi un tel bashing anti-Bruno. Pour nos supporters, il est fondamental qu’ils soient dans le ton et qu’ils nous soutiennent, a expliqué le patron des Gones sur OL TV. Les gens demandent un coach étranger, c’est la mode car quelques médias en parlent. On a vu que le Bayern, avec des moyens très supérieurs à ceux de l’OL, avait perdu 3 à 0 à Paris. On a vu aussi que dans d’autres clubs la stratégie d’avoir un coach étranger n’était pas forcément la meilleure. Il y a une forme de conviction qui ne s’inscrit pas dans la réalité et dans l’analyse objective. Mon rôle est de dire qu’il faut faire attention à l’institution. Quand on est supporter, on doit être objectif." Malgré quelques coups de pression ces dernières semaines, "JMA" est donc toujours derrière son coach. Malgré quelques coups de pression ces dernières semaines, "JMA" est donc toujours derrière son coach.

News lue par 2183 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+