Lyon : Morel sait ce qui cloche

Malgré un recrutement séduisant cet été, l'Olympique Lyonnais connaît un début de saison poussif. Les hommes de Bruno Genesio n'ont obtenu qu'un seul succès lors de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Pour le défenseur Jérémy Morel (33 ans, 7 matchs en L1 cette saison), l'OL manque surtout de chance.

"On manque un peu de chance. Aujourd'hui, toutes nos petites erreurs, on les paye cash. Comme le coach nous l'a rappelé, cela nous ramène à une période connue par le passé, où on avait du contenu, mais on manquait de chance et on perdait les matchs. (...) C'est bien d'avoir du contenu mais quand il n'y a pas le résultat souhaité, on sort frustrés des matchs. Ça devient important et vital de gagner les matchs. Il faut gommer les petites erreurs qu'on commet en ce moment. Il ne faut surtout pas lâcher", a confié le Gone à L'Equipe.

Lyon se déplace à Angers dimanche (17h) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1.