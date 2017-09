L1 : Monaco 1-1 Montpellier (fini) « Par Romain Rigaux - Le 29/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu inspirée, l'AS Monaco s'est fait surprendre en fin de rencontre et concède le nul contre Montpellier (1-1) ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Les Monégasques ont eu énormément de mal à entrer dans leur match face à des Montpelliérains rigoureux en défense. Mais le MHSC ne s'est pas contenté de défendre puisqu'il s'est même procuré les meilleures opportunités, comme sur ce tir de Mendes bien repoussé par Subasic. Quelques minutes auparavant, Sessegnon avait gâché une énorme occasion en loupant le cadre. Preuve de la petite forme de l'ASM, les hommes de Leonardo Jardim avaient concédé 10 tirs en une demi-heure de jeu. Une première cette saison. Et alors que Monaco peinait toujours à approcher du but adverse, Falcao donnait finalement l'avantage aux locaux sur son premier ballon touché dans la surface ! Au terme d'un contre éclair, le Colombien se jetait devant le but et Lecomte ne pouvait que repousser derrière sa ligne (1-0, 38e). Quel réalisme ! Un résultat presque inattendu à la pause tant le club de la Principauté avait eu du mal à mettre en place son jeu dans cette première période. En seconde période, l'ASM a affiché plus de rigueur défensive et n'hésitait pas à laisser le ballon à Montpellier pour procéder en contres. Les Montpelliérains tentaient de mettre plus de rythme sans parvenir à inquiéter Subasic. Mais à force de subir, les Monégasques finissaient par craquer dans le temps additionnel sur une tête de Camara (1-1, 90e+2) ! Plutôt mérité pour le MHSC. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

News lue par 3191 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+